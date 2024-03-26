Ракурсhttps://racurs.ua/
Президент провів ротації у РНБО та розвідці - що відомо про Олександра Литвиненка
Президент провів ротації у РНБО та розвідці — що відомо про наступника Даніловаhttps://racurs.ua/ua/n193733-prezydent-proviv-rotaciyi-u-rnbo-ta-rozvidci-scho-vidomo-pro-nastupnyka-danilova.htmlРакурс
Новим секретарем Ради нацбезпеки та оборони України (РНБО) 26 березня став Олександр Литвиненко.
.
Він добре відомий в Україні аналітик з питань нацбезпеки, пише «Радіо Свобода».
З липня 2021 року дотепер Литвиненко керував Службою зовнішньої розвідки України.
До цього був директором Національного інституту стратегічних досліджень. З квітня 2014 року по серпень 2019 року був заступником секретаря РНБО. До цих посад він вже працював в Раді нацбезпеки та СБУ, а також був керівником Управління з питань держбезпеки
Раніше Литвиненко заявляв, що «не спромігшись перемогти України за три дні у широкомасштабній війні, Кремль пройшов точку неповернення у відносинах із Заходом», а залишив для себе лише можливість або «тріумфально перемогти, або нищівно програти».
Уже колишній секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов після відставки подякував президенту Зеленському «за довіру і можливість бути причетним до написання Великої Історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення».
Данілов також написав, що «ми працювали й будемо надалі працювати» для України.
Головне, що ми маємо пам’ятати завжди та що я завжди сповідував — не боятися, ніколи і нікого, йти вперед і вірити в Україну, вірити в народ України! — додав політик, який очолював РНБО з жовтня 2019 року.