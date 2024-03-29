Кабмин отменил принятые во времена УССР требования к бизнесу

Кабмин отменил ряд устаревших требований к бизнесу, фото: LiveJournal

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Кабмін вніс зміни до понад півсотні застарілих актів та визнав такими, що втратили чинність, 15 постанов.

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Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Мінекономіки.

Зазначається, що деякі з цих постанов були ухвалені ще в часи УРСР.

Рішення на виконання Плану дій щодо покращення умов ведення бізнесу в Україні Уряд ухвалив на засіданні 29 березня 2024 року, — вказано в повідомленні.

Зокрема, з низки постанов Кабміну виключили вимоги ставити печатки на документах, які підприємці подають до органів держвлади, якщо така вимога не встановлена законами.

За законом, використання печаток стало добровільним ще 10 років тому. Однак, у підзаконних актах відповідні вимоги залишалися. Сьогоднішнім рішенням Кабінет Міністрів України привів урядові акти у відповідність до закону, — зазначив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

А також скасував фактично не діючі, застарілі рішення, деякі з яких були ухвалені ще за часів СРСР і, очевидно, давно втратили актуальність, — додав він.

Зазначається, що раніше в межах реформи дерегуляції Міжвідомча робоча група з питань прискореного перегляду інструментів державного регулювання господарської діяльності переглянула понад 1,3 тис. регуляторних інструментів для бізнесу. З них 584 рекомендовано спростити, 456 — скасувати.