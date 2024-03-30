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россия ракетами обстреляла Селидово в Донбассе. Фото: МВА
россия двумя ракетами С-300 обстреляла Селидово на Донбассе (ФОТО)https://racurs.ua/n193854-rossiya-dvumya-raketami-s-300-obstrelyala-selidovo-na-donbasse-foto.htmlРакурс
Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини.
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Вночі 30 березня ворожа армія спрямувала дві ракети С-300 по Селидовому на Донеччині. На щастя, загиблих та поранених немає. Про прес-служба Селидівської міської військової адміністрації повідомила у Telegram.
За інформацією місцевої влади, російський обстріл пошкодив 15 приватних житлових будинків та лінію електропередач.
Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook, за 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини. Цивільний загинув у Максимільянівці.
Нагадаємо, 28 березня російські окупанти обстрілами зруйнували корпус університету та житловий квартал у Херсоні. Одне з влучань припало прямо по будинку.