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Ракурс
росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

росія двома ракетами С-300 обстріляла Селидове на Донбасі (ФОТО)

30 бер 2024, 10:21
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Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини.


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Вночі 30 березня ворожа армія спрямувала дві ракети С-300 по Селидовому на Донеччині. На щастя, загиблих та поранених немає. Про прес-служба Селидівської міської військової адміністрації повідомила у Telegram.

За інформацією місцевої влади, російський обстріл пошкодив 15 приватних житлових будинків та лінію електропередач.

росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook, за 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини. Цивільний загинув у Максимільянівці.

Нагадаємо, 28 березня російські окупанти обстрілами зруйнували корпус університету та житловий квартал у Херсоні. Одне з влучань припало прямо по будинку.

Джерело: Ракурс


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