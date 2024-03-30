росія ракетами обстріляла Селидове на Донбасі. Фото: МВА

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Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Донеччини.

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Вночі 30 березня ворожа армія спрямувала дві ракети С-300 по Селидовому на Донеччині. На щастя, загиблих та поранених немає. Про прес-служба Селидівської міської військової адміністрації повідомила у Telegram.

За інформацією місцевої влади, російський обстріл пошкодив 15 приватних житлових будинків та лінію електропередач.

Тим часом голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Facebook, за 29 березня росіяни вбили одного жителя Донеччини. Цивільний загинув у Максимільянівці.

Нагадаємо, 28 березня російські окупанти обстрілами зруйнували корпус університету та житловий квартал у Херсоні. Одне з влучань припало прямо по будинку.