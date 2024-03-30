https://racurs.ua/n193855-zelenskiy-uvolil-svoego-sovetnika-sergeya-shefira.html

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Кадрові перестановки в Офісі президента України продовжуються.

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Зокрема, президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Шефіра з посади свого радника. Відповідний указ було підписано у суботу, 30 березня. Про це повідомляється на сайті президента.

Як відомо, Сергій Шефір найбільш відомий тим, що у вересні 2021 року на нього було скоєно замах — неподалік від села Лісники на Київщині з автомата обстріляли його автомобіль. Поранення дістав водій. Сам Шефір був впевнений, що цілили в нього. Заявляв, що часто сам їздить за кермом, але того разу був у машині з водієм, якого тяжко поранили.

Також президент сьогоднішніми указами звільнив ще низку своїх радників:

позаштатного радника президента Олега Устенка;

радника Сергія Трофімова;

позаштатного радника президента Михайла Радуцького;

уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;

уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.

Нагадаємо, 29 березня президент Володимир Зеленський звільнив заступників керівника Офісу президента Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. Новими заступницями Андрія Єрмака стали Ірина Мудра та Олена Ковальська. Причини кадрових перестановок залигаються невідомими.