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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»

Двох заступників Єрмака звільнив Зеленський

29 бер 2024, 20:12
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Володимир Зеленський, президент України, звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. На їхні посади призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська.


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Відповідні укази сьогодні, 29 березня, опубліковані на сайті президента.

Дніпров був призначений заступником керівника Офісу президента 9 липня 2021 року, Смирнов — 10 вересня 2019 року.

Згідно з інформацією на сайті президента, у Єрмака загалом 10 заступників.

Джерело: Ракурс


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