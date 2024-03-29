Двох заступників Єрмака звільнив Зеленський

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Володимир Зеленський, фото: «Укрінформ»
Двох заступників Єрмака звільнив Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n193844-dvoh-zastupnykiv-iermaka-zvilnyv-zelenskyy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, звільнив двох заступників голови Офісу президента Андрія Єрмака — Андрія Смирнова та Олексія Дніпрова. На їхні посади призначені Ірина Мудра та Олена Ковальська.
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Відповідні укази сьогодні, 29 березня, опубліковані на сайті президента.
Дніпров був призначений заступником керівника Офісу президента 9 липня 2021 року, Смирнов — 10 вересня 2019 року.
Згідно з інформацією на сайті президента, у Єрмака загалом 10 заступників.
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