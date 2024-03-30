Украинцы смогут жениться на видеосвязи в Дії. Фото:

https://racurs.ua/n193858-jenitsya-po-videosvyazi-v-diyi-pozvolili-ukraincam.html

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Укласти шлюб в Україні можна буде онлайн за допомогою застосунку «Дія».

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Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи молодята засвідчать «Дія.Підписом». Відповідну постанову вже підтримав Кабінет міністрів України. Про це 30 березня повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, така новація буде особливо актуальною для військових та пар, які через війну перебувають на відстані.

Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в «Дії», — наголосив Федоров.

Нагадаємо, в застосунку «Дія» анонсували появу освітніх документів — «підтягнуться» документи від свідоцтва про загальну середню освіту до диплома доктора філософії. Також у додатку можна буде зареєструватися на вступ до ЗВО, влаштуватися на роботу та просто переглянути інформацію в дипломі.