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С 1 апреля в Украине повышается минимальная зарплата – с 7,1 до 8 тыс. грн
Минимальная зарплата повышается в Украине с 1 апреля — на что это повлияетhttps://racurs.ua/n193880-minimalnaya-zarplata-povyshaetsya-v-ukraine-s-1-aprelya-na-chto-eto-povliyaet.htmlРакурс
З 1 квітня в Україні підвищується мінімальна зарплата — з 7,1 до 8 тис. грн.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що з квітня уряд буде збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів.
У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн, — заявив Шмигаль.
Розмір прожиткового мінімуму не зміниться. Нагадаємо, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 тис. 920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
- дітей віком до 6 років — 2563 гривні;
- дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;
- працездатних осіб — 3028 гривень;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;
- працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;
- осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня.
Збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 квітня вплине, зокрема, на такі показники:
- мінімальний розмір ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП з 1 квітня зросте з 1562 грн до 1760 грн;
- максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць зросте з 1 квітня з 106500 грн до 120000 грн;
- максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 квітня зросте з 24430 грн до 26400 грн.