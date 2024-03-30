С 1 апреля в Украине повышается минимальная зарплата – с 7,1 до 8 тыс. грн

З 1 квітня в Україні підвищується мінімальна зарплата — з 7,1 до 8 тис. грн.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що з квітня уряд буде збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів.

У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн, — заявив Шмигаль.

Розмір прожиткового мінімуму не зміниться. Нагадаємо, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 тис. 920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

дітей віком до 6 років — 2563 гривні;

дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;

працездатних осіб — 3028 гривень;

працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;

працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;

осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня.

Збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 квітня вплине, зокрема, на такі показники: