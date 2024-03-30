Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
С 1 апреля в Украине повышается минимальная зарплата – с 7,1 до 8 тыс. грн

Минимальная зарплата повышается в Украине с 1 апреля — на что это повлияет

30 мар 2024, 20:23
999

З 1 квітня в Україні підвищується мінімальна зарплата — з 7,1 до 8 тис. грн.


.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що з квітня уряд буде збільшувати виплати для працюючих пенсіонерів.

У березні більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати. Загалом за цей місяць виплачено пенсій на 62 млрд грн, — заявив Шмигаль.

Розмір прожиткового мінімуму не зміниться. Нагадаємо, з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 2 тис. 920 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:

  • дітей віком до 6 років — 2563 гривні;
  • дітей віком від 6 до 18 років — 3196 гривень;
  • працездатних осіб — 3028 гривень;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, — 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів, — 2102 гривні;
  • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, — 1600 гривень;
  • осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня.

Збільшення розміру мінімальної зарплати з 1 квітня вплине, зокрема, на такі показники:

  • мінімальний розмір ЄСВ в місяць з зарплати працівників та доходів ФОП з 1 квітня зросте з 1562 грн до 1760 грн;
  • максимальна величина бази нарахування ЄСВ в місяць зросте з 1 квітня з 106500 грн до 120000 грн;
  • максимальний розмір нарахованого ЄСВ в місяць з 1 квітня зросте з 24430 грн до 26400 грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров