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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: ukr.net

Девять ракет сбили силы ПВО в ночь на 31 марта (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2024, 08:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та ударник безпілотників.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував Україну:

  • 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. — рф);
  • 11 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ рф та окупований Крим);
  • балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим);
  • керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей:

  • дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555;
  • дев’ять ударних БПЛА «Shahed-136/131».

Источник: Ракурс


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