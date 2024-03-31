Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: ukr.net

https://racurs.ua/n193883-devyat-raket-sbili-sily-pvo-v-noch-na-31-marta-infografika.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та ударник безпілотників.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворог атакував Україну:

14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. — рф);

11 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ рф та окупований Крим);

балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим);

керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області).

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей: