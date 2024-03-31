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Рашисты совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: ukr.net
Девять ракет сбили силы ПВО в ночь на 31 марта (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n193883-devyat-raket-sbili-sily-pvo-v-noch-na-31-marta-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, здійснили чергову повітряну атаку по Україні із застосуванням ракет та ударник безпілотників.
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Ворог атакував Україну:
- 14 крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс (район пусків Саратовська обл. — рф);
- 11 ударними БПЛА типу Shahed (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ рф та окупований Крим);
- балістичною ракетою «Іскандер-М» (Крим);
- керованою авіаційною ракетою Х-59 (ТОТ Запорізької області).
До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України, — вказано в повідомленні.
В результаті протиповітряного бою знищено 18 повітряних цілей:
- дев’ять крилатих ракет Х-101/Х-555;
- дев’ять ударних БПЛА «Shahed-136/131».