Российские корабли в настоящее время отсутствуют в Черном море, фото: eutrophication&hypoxia

https://racurs.ua/n193884-v-chernom-more-otsutstvuut-rossiyskie-korabli-vms.html

Ракурс

Ворожі військові кораблі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 31 березня, відсутні у Чорному та Азовському морях.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель — носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 11 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 17 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.