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Ракурс
Російські кораблі наразі відсутні у Чорному морі, фото: eutrophication&hypoxia

У Чорному морі відсутні російські кораблі — ВМС

31 бер 2024, 08:48
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Ворожі військові кораблі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 31 березня, відсутні у Чорному та Азовському морях.


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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель — носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить до восьми ракет.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Азовського моря — 11 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 17 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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