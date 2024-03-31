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Російські кораблі наразі відсутні у Чорному морі, фото: eutrophication&hypoxia
У Чорному морі відсутні російські кораблі — ВМСhttps://racurs.ua/ua/n193884-u-chornomu-mori-vidsutni-rosiyski-korabli-vms.htmlРакурс
Ворожі військові кораблі станом на 7.00 сьогоднішнього дня, 31 березня, відсутні у Чорному та Азовському морях.
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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель — носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить до восьми ракет.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — 11 суден, з них шість рухались з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 17 суден, з них 10 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.