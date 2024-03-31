Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты предлагают деньги на фейки об «украинских военных преступлениях», фото: «Антикор»

Рашисты предлагают жителям ВОТ деньги за фейки о «военных преступлениях» Украины

31 мар 2024, 11:00
999

Жителям, що залишилися у зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області, пропонують до 100 тис. рублів за письмові свідчення про нібито здійснені українцями воєнні злочини.


.

Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Для отримання невеликої суми коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України, — зазначив Лисогор.

Крім того, у Лисичанську окупанти склали перші списки квартир, в яких відсутні господарі.

Це житло місцеві колаборанти збираються, як вони кажуть, «націоналізувати». Першими на черзі в місті перебувають гастролери з росії, — розповів очільник ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров