Рашисти пропонують жителям ТОТ гроші за фейки про «воєнні злочини» України

Окупанти пропонують гроші на фейки про «українські воєнні злочини», фото: «Антикор»

https://racurs.ua/ua/n193888-rashysty-proponuut-jytelyam-tot-groshi-za-feyky-pro-voienni-zlochyny-ukrayiny.html

Ракурс

Жителям, що залишилися у зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області, пропонують до 100 тис. рублів за письмові свідчення про нібито здійснені українцями воєнні злочини.

.

Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Для отримання невеликої суми коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України, — зазначив Лисогор.

Крім того, у Лисичанську окупанти склали перші списки квартир, в яких відсутні господарі.