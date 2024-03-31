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Ракурс
Окупанти пропонують гроші на фейки про «українські воєнні злочини», фото: «Антикор»

Рашисти пропонують жителям ТОТ гроші за фейки про «воєнні злочини» України

31 бер 2024, 11:00
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Жителям, що залишилися у зруйнованих росіянами Лисичанську та Сєвєродонецьку Луганської області, пропонують до 100 тис. рублів за письмові свідчення про нібито здійснені українцями воєнні злочини.


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Про це сьогодні, 31 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Для отримання невеликої суми коштів необхідно вказати, що населені пункти, які окупанти штурмували по декілька місяців, і сам заявник постраждали саме від обстрілів з боку України, — зазначив Лисогор.

Крім того, у Лисичанську окупанти склали перші списки квартир, в яких відсутні господарі.

Це житло місцеві колаборанти збираються, як вони кажуть, «націоналізувати». Першими на черзі в місті перебувають гастролери з росії, — розповів очільник ОВА.

Джерело: Ракурс


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