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Рашисты в ночь на 31 марта обстреляли Изюмский район Харьковской области, фото: Офис генпрокурора

Последствия ночных обстрелов Харьковщины показал Офис генпрокурора (ФОТО)

31 мар 2024, 14:03
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Російські загарбники сьогодні, 31 березня, близько 00.35 здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району.


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В результаті загинув 19-річний підліток, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також постраждав 27-річний чоловік — його з осколковим пораненням госпіталізували до лікарні у важкому стані.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган», — зазначають у відомстві.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти в ніч на 31 березня обстріляли Ізюмський район Харківської області, фото: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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