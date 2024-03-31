Рашисты в ночь на 31 марта обстреляли Изюмский район Харьковской области, фото: Офис генпрокурора

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Російські загарбники сьогодні, 31 березня, близько 00.35 здійснили масований обстріл селища Борова Ізюмського району.

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В результаті загинув 19-річний підліток, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Також постраждав 27-річний чоловік — його з осколковим пораненням госпіталізували до лікарні у важкому стані.

У населеному пункті пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, магазини.

За попередніми даними, ворог завдав удар по місту з РСЗВ «Ураган», — зазначають у відомстві.

Розпочате досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).