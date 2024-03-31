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Ракурс
Украинский Mavic испепелил российский танк «Прорыв». Скриншот с видео

Украинский Mavic одной гранатой уничтожил российский танк «Прорыв» (ВИДЕО)

31 мар 2024, 15:49
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Новітній російський танк Т-90М «Прорив» згорів на Донеччині


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Так вдало попрацювали українські захисники з підрозділу Shadow. Військові виявили покинутий танк окупантів біля Авдіївки та вирішили його знищити. Для цього застосували коптер Mavic, який скинув у відкритий люк башти ручну гранату. Відео знищення важливої бойової одиниці загарбників народний депутат Юрій Мисягін опублікував у Telegram.

Після вибуху всередині бойового відділення ворожого танка спалахнула потужна пожежа. Ймовірно, здетонували боєприпаси. Весь «Прорив» вигорів зсередини й був фактично знищеним.

Український Mavic спопелив російський танк «Прорив». Скріншот з відео

Нагадаємо, українські прикордонники влучним ударом PFV-дрона знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів на Херсонщині. У ДПСУ показали, як по виявленому з повітря мінометному розрахунку завдається удар на тлі спроб загарбників збити БПЛА вогнем зі стрілецької зброї.

Источник: Ракурс


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