Украинский Mavic испепелил российский танк «Прорыв». Скриншот с видео

https://racurs.ua/n193898-ukrainskiy-mavic-odnoy-granatoy-unichtojil-rossiyskiy-tank-proryv-video.html

Ракурс

Новітній російський танк Т-90М «Прорив» згорів на Донеччині

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Так вдало попрацювали українські захисники з підрозділу Shadow. Військові виявили покинутий танк окупантів біля Авдіївки та вирішили його знищити. Для цього застосували коптер Mavic, який скинув у відкритий люк башти ручну гранату. Відео знищення важливої бойової одиниці загарбників народний депутат Юрій Мисягін опублікував у Telegram.

Після вибуху всередині бойового відділення ворожого танка спалахнула потужна пожежа. Ймовірно, здетонували боєприпаси. Весь «Прорив» вигорів зсередини й був фактично знищеним.

Нагадаємо, українські прикордонники влучним ударом PFV-дрона знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів на Херсонщині. У ДПСУ показали, як по виявленому з повітря мінометному розрахунку завдається удар на тлі спроб загарбників збити БПЛА вогнем зі стрілецької зброї.