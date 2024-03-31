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Ракурс
Знищення російських загарбників, скріншот відео

FPV-дрон прикордонників знищив мінометний розрахунок та кілька рашистів (ВІДЕО)

31 бер 2024, 11:58
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Прикордонники влучним ударом PFV-дрона знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів на Херсонщині.


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Відповідне відео сьогодні, 31 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Втрати противника уточнюються, — вказано в описі відео.

На відео показано, як по виявленому з повітря мінометному розрахунку завдається удар на тлі спроб рашистів збити дрон вогнем зі стрілецької зброї.

Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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