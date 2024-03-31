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Уничтожение российских захватчиков, скриншот видео
FPV-дрон пограничников уничтожил минометный расчет и несколько рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193890-fpv-dron-pogranichnikov-unichtojil-minometnyy-raschet-i-neskolko-rashistov-video.htmlРакурс
Прикордонники влучним ударом PFV-дрона знищили ворожий мінометний розрахунок та декілька окупантів на Херсонщині.
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Відповідне відео сьогодні, 31 березня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Втрати противника уточнюються, — вказано в описі відео.
На відео показано, як по виявленому з повітря мінометному розрахунку завдається удар на тлі спроб рашистів збити дрон вогнем зі стрілецької зброї.
Коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.