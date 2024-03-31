Россияне строят железную дорогу на оккупированных территориях. Фото:

https://racurs.ua/n193902-jeleznaya-doroga-na-okkupirovannyh-territoriyah-mojet-byt-problemoy-budanov.html

Ракурс

Залізницю на окупованих територіях України продовжують будувати російські загарбники.

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Понад рік ворог вже намагається побудувати залізничне сполучення, яке може з'єднати російську територію з українськими ТОТ. Цей процес практично завершений. У майбутньому ця залізниця може становити серйозну проблему для України. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в ефірі телемарафону.

Однак очільник української воєнної розвідки вважає, що з сухопутною частиною залізниці, яку будують росіяни, Сили оборони України можуть впоратися. Цю конструкцію буде легше знищити, ніж Кримський міст.

В цьому досвід у нас є, і це набагато легше, ніж питання Кримського мосту, — наголосив він.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що російські загарбники почали будувати нову залізницю на тимчасово окупованому Донбасі. Ворог споруджує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком і в разі успіху зможе включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону.

У січні цього року ЗСУ завдали удару по району базування інженерних підрозділів загарбників у районі Маріуполя, які будували залізничний міст.