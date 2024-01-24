ЗСУ знищили під Маріуполем підрозділ окупантів. Фото:

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Нові вибухи прогриміли в районі окупованого росією Маріуполя.

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Прильоти зафіксували у селищі Гранітне. Удар прийшовся по району базування інженерних підрозділів загарбників, який остаточно розбив надію ворога на залізничний міст. Залишки конструкції було знищено разом з щонайменше п’ятьма одиницями інженерної техніки. Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко 24 січня повідомив у Telegram.

Все. Це не просто крапка. Це жирний хрест на потенціалі залізниці з росії мінімум на 2024 рік. Дякуємо всім причетним, в першу чергу в окупації, — написав він.

Також чиновник попросив «кару небесну» на інший міст, щоб знищити автомобільну логістику росіян на Волноваху.

Нагадаємо, у вересні 2023 року стало відомо, що російські загарбники почали будувати нову залізницю на тимчасово окупованому Донбасі. Ворог споруджує пряме залізничне сполучення з Маріуполем, Волновахою та Донецьком і в разі успіху зможе включити існуючу гілку Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха в пряме сполучення з російськими містами Таганрог та Ростов-на-Дону.

Розвідка Великої Британії назвала залізничне сполучення новою ціллю для ударів ЗСУ, бо ці шляхи ворог активно використовує для переміщення живої сили, боєприпасів та зброї.