Масштабные антиправительственные протесты в Израиле – люди требуют отставки Нетаньяху и освобождения заложников

https://racurs.ua/n193918-masshtabnye-antipravitelstvennye-protesty-v-izraile-ludi-trebuut-otstavki-netanyahu.html

Ракурс

В Ізраїлі розпочалася масова чотириденна акція протесту з вимогою відставки прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу та його уряду.

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Як повідомляє The Times of Israel, тисячі протестувальників зібралися біля Кнесету (парламенту, — «Ракурс») в Єрусалимі. Організатори заявили, що в акції взяли участь понад 100 тис. осіб.

Протестувальники висловили недовіру до того, що Нетаньягу досі знаходиться при владі, і що країна досі не провела вибори. Також вони вимагають погодитися на угоду про звільнення 130 заручників, яких утримують в Газі.

Євреї та араби запалюють вогнища і чинять опір поліції.

Лідер опозиції Яір Лапід звернувся до протестувальників і заявив, що чинний прем'єр зосереджений лише на тому, щоб залишитися на посаді, ніж на допомозі громадянам, які постраждали від війни.

Цього тижня Кнесет йде на канікули посеред війни. Резервісти не отримають перерви. Заручники не звільнені. Це їх не цікавить. Кожен, хто сьогодні сидить в цьому уряді, несе відповідальність. Кожен міністр, який не подасть у відставку, кожен член Кнесету, який не проголосує проти уряду, ця пляма залишиться на них до кінця їхнього життя, — заявив Лапід.

Сам Нетаньягу відкинув перспективу проведення виборів та заявив, що вже погоджено військову операцію у місті Рафах, яка має завдати остаточного удару по ХАМАС.