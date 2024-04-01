1500-килограммовыми бомбами рашисты истощают украинскую ПВО

https://racurs.ua/n193922-1500-kilogrammovymi-bombami-rashisty-istoschaut-ukrainskuu-pvo.html

Ракурс

Російські нацисти мають на озброєнні дуже багато потужних 1500-кілограмових бомб, якими намагається виснажити українську систему ППО. Про це повідомили у Повітряних силах.

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Основна наша задача зараз — це боротись безпосередньо з носіями, які саме застосовують ці бомби, а саме літаки Су-34 і Су-35. Звісно, що це досить непроста задача, однак ми показали, що можемо виконувати зараз і такі надскладні операції, — в ефірі загальнонаціонального телемарафону зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

Водночас він підкреслив, що Україна потребує більше західних систем захисту.

На жаль, ми зараз не можемо виробляти їх самостійно. Тому в цьому питанні покладаємось на наших партнерів і дуже дякуємо їм за підтримку, — відзначив він.

З початку 2024 року росія використала п’ять ракет ЗМ22 «Циркон» для ударів по Києву, заявили в КМВА.

Загалом у напрямку столиці за цей квартал сили рф застосували понад 180 повітряних цілей. Серед них також 11 «Кинджалів», шість «Іскандерів», три Х-60, 113 — Х-101, один «Калібр» та 48 «шахедів».