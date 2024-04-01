В Харькове разрушена почти вся критическая инфраструктура

https://racurs.ua/n193921-v-harkove-razrushena-pochti-vsya-kriticheskaya-infrastruktura.html

Ракурс

У Харкові зруйнована майже вся критична інфраструктура. Без світла залишаються 150 тисяч жителів міста.

.

росія почала бити по місту новими боєприпасами — вони проходять відстань до 90 км. За останній тиждень таких ударів було вже два. Б’ють росіяни і з С-300. Найчастіше, як всі знають, летить з Бєлгородської області, — заявив мер Ігор Терехов у розмові з «Ліга».

Водночас, як сказав мер, зараз у місті 1,3 млн мешканців.

Здебільшого окупанти б’ють по Харкову з території Бєлгорода та області, тож ракети С-300 долітають до міста за 40 секунд.

Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 тис. Зараз росіяни почали частіше застосовувати дрони-камікадзе типу Shahed — раніше такого не було. Унаслідок цих атак є влучання у житлові будинки та нафтобазу

Проте мер зазначає, що ніхто не опускає руки, а місто переживало і складніші часи, тож переживе і ці. Аби відбудувати все те, що зруйнувала росія у Харкові, вже потрібно більше ніж 10 мільярдів доларів.

Попри постійні обстріли Харкова наразі ні влада, ні військові не бачать необхідності евакуації з міста, заявив мер Терехов.

Щодо виснаження Харкова — росіянам це не вдасться. Паніки у місті немає. Залякування росії не працюють — люди згуртовані. Харків — це форпост України. І ми чудово це розуміємо, — підсумував він.

Щодо сухопутної операції росії на Харків, то Терехов наголосив, що це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати і розповсюджувати їхні меседжі.

Те ж стосується і ймовірної евакуації з Харкова. Мер зазначив, що для проведення таких заходів немає підстав.