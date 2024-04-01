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На ВОТ усиливаются экономические и мусорный кризисы, фото: «РБК»

На ВОТ усиливается экономический кризис — ЦНС

1 апр 2024, 18:09
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На тимчасово окупованих територіях України загострюється економічна криза.


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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На ТОТ фіксується зростання безробіття, а середня зарплата падає. Переводи з України заблоковані. Таким чином росіяни роблять місцевих мешканців більш залежних від соціальних виплат окупантів", — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників, які допомагають ворогу встановлювати свою владу, до відповідного чат-бота, щоб кожен поніс покарання за свої злочини.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття.

Причиною є те що більшість населення покинула регіон, а також кадровий дефіцит, адже ті громадяни, що залишились на ТОТ не співпрацюють з окупантами. Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія, — зазначають у ЦНС. — Також зафіксовані випадки вивозу на сміттєві полігони відходів з Ростовської області.

Источник: Ракурс


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