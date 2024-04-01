На ТОТ посилюються економічна ти сміттєва кризи, фото: «РБК»

https://racurs.ua/ua/n193935-na-tot-posyluietsya-ekonomichna-kryza-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях України загострюється економічна криза.

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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На ТОТ фіксується зростання безробіття, а середня зарплата падає. Переводи з України заблоковані. Таким чином росіяни роблять місцевих мешканців більш залежних від соціальних виплат окупантів", — наголошують у ЦНС і закликають повідомляти про зрадників, які допомагають ворогу встановлювати свою владу, до відповідного чат-бота, щоб кожен поніс покарання за свої злочини.

Крім того, на тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття.