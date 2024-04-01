Один из самых дорогих беспилотников рашистов уничтожили над Черным морем

ВСУ уничтожили российский беспилотник «Форпост», фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n193941-odin-iz-samyh-dorogih-bespilotnikov-rashistov-unichtojili-nad-chernym-morem.html

Ракурс

Українські зенітники сьогодні, 1 квітня, знищили російський ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост» в акваторії Чорного моря.

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Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці повітряного командування «Південь».

Упродовж дня, 01 квітня 2024 року воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено російський ударно-розвідувальний БпЛА «Форпост» в акваторії Чорного моря, — вказано в повідомленні.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону зазначив, що «Форпост» — один із найдорожчих безпілотників окупантів, його вартість становить близько 7 млн дол. США.

«Форпост» може вважатися певним аналогом «Байрактара» — він здатний нести різне бойове навантаження та протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення. Зокрема, може вражати наземні цілі чи підсвічувати їх лазером для високоточних боєприпасів.