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Ракурс
Российскую ракету сбили в Криворожском районе, инфографика: Воздушное командование «Восток»

В Днепропетровской области сбили российскую ракету

1 апр 2024, 18:59
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У Дніпропетровській області сьогодні, 1 квітня, сили ППО України збили російську ракету.


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Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Вибух, який чули у Криворізькому районі, — це робота наших сил ППО. Оборонці неба збили ворожу ракету, — зазначив він.

На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» повідомляється, що у Криворізькому районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Источник: Ракурс


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