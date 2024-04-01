На Дніпропетровщині збили російську ракету

Російську ракету збили у Криворізькому районі, інфографіка: Повітряне командування «Схід»

https://racurs.ua/ua/n193937-na-dnipropetrovschyni-zbyly-rosiysku-raketu.html

Ракурс

У Дніпропетровській області сьогодні, 1 квітня, сили ППО України збили російську ракету.

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Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Вибух, який чули у Криворізькому районі, — це робота наших сил ППО. Оборонці неба збили ворожу ракету, — зазначив він.

На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» повідомляється, що у Криворізькому районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.