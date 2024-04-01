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Ракурс
Російську ракету збили у Криворізькому районі, інфографіка: Повітряне командування «Схід»

На Дніпропетровщині збили російську ракету

1 кві 2024, 18:59
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У Дніпропетровській області сьогодні, 1 квітня, сили ППО України збили російську ракету.


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Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Вибух, який чули у Криворізькому районі, — це робота наших сил ППО. Оборонці неба збили ворожу ракету, — зазначив він.

На Фейсбук-сторінці Повітряного командування «Схід» повідомляється, що у Криворізькому районі було знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Джерело: Ракурс


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