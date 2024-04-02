КНДР продолжает предоставлять россии вооружение. Фото:

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КНДР продовжує надавати підтримку росії у виді військової допомоги.

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Поставки північнокорейської зброї країні-агресору продовжують зростати, а партнерство між росією та КНДР продовжує процвітати. Раніше США повідомляли, яке озброєння отримує Москва. Зараз відомо, що окупанти отримують різноманітні озброєння. Про це заявила заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх під час брифінгу.

Ми бачимо, як росія звертається до таких партнерів, як Північна Корея, Іран, щоб продовжувати отримувати підтримку своєї війни в Україні. І, знаєте, ми будемо стояти з Україною, скільки б часу це не зайняло, — зазначила вона.

Нагадаємо, наприкінці лютого міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що у вересні 2023 року КНДР відправила до рф приблизно 3 млн артилерійських снарядів калібру 152-мм та 500 тис. 122-мм артснарядів калібру 122-мм.

В обмін на військову допомогу Пхеньян, ймовірно, отримує від росії продукти харчування та інші предмети першої необхідності, а також сировину та деталі, які використовуються у виробництві зброї.