109 генераторов передали Украине США на фоне российских обстрелов энергоинфраструктуры

Украина получила от США очередную партию помощи, фото: Бриджит Бринк

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США, у зв’язку із черговими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, передали Україні нову партію допомоги.

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Про це сьогодні, 1 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.