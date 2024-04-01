109 генераторов передали Украине США на фоне российских обстрелов энергоинфраструктуры

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Украина получила от США очередную партию помощи, фото: Бриджит Бринк
109 генераторов передали Украине США на фоне российских обстрелов энергоинфраструктурыhttps://racurs.ua/n193945-109-generatorov-peredali-ukraine-ssha-na-fone-rossiyskih-obstrelov-energoinfrastruktury.htmlРакурс
США, у зв’язку із черговими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, передали Україні нову партію допомоги.
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Про це сьогодні, 1 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях, — зазначила вона.
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