109 генераторів передали Україні США на тлі російських обстрілів енергоінфраструктури

Україна отримала від США чергову партію допомоги, фото: Бріджит Брінк

https://racurs.ua/ua/n193945-109-generatoriv-peredaly-ukrayini-ssha-na-tli-rosiyskyh-obstriliv-energoinfrastruktury.html

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США, у зв’язку із черговими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, передали Україні нову партію допомоги.

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Про це сьогодні, 1 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.