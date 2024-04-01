109 генераторів передали Україні США на тлі російських обстрілів енергоінфраструктури

Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Україна отримала від США чергову партію допомоги, фото: Бріджит Брінк
109 генераторів передали Україні США на тлі російських обстрілів енергоінфраструктуриhttps://racurs.ua/ua/n193945-109-generatoriv-peredaly-ukrayini-ssha-na-tli-rosiyskyh-obstriliv-energoinfrastruktury.htmlРакурс
США, у зв’язку із черговими російськими обстрілами енергетичної інфраструктури, передали Україні нову партію допомоги.
.
Про це сьогодні, 1 квітня, на своїй сторінці у соцмережі X повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
У той час як Росія продовжує жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру України, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надало 109 генераторів, 19 теплоенергетичних когенераційних установок та 13 машин екстреної допомоги для забезпечення безперебійної роботи служб у Дніпрі, Вінниці, Івано-Франківську, Львові, Черкасах та Чернівцях, — зазначила вона.
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Легітимність президента: як не допустити кризи 20 травня — думки суддів КСУ
Строк повноважень президента: юридичні аргументи чи політичні розрахунки
Як оформити спадщину. Енциклопедія від нотаріуса Вікторії Дерев’янко
Загрузка...