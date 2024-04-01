Систему РЕБ «Ай-Петрі СВ» передали військовим, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n193944-ay-petri-sv-poroshenko-predstavyv-novu-ukrayinsku-systemu-reb-video.html

Ракурс

Петро Порошенко, п’ятий президент України, представив новітній комплекс радіоелектронної боротьби «Ай-Петрі СВ», першу серійну партію якого вже передали українським військовим.

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Відповідне відео сьогодні, 1 квітня, опубліковане на його Фейсбук-сторінці.

Це комплекс «Ай-Петрі СВ» — не просто РЕБ, а справжня кіберзброя нового покоління, створена нашою командою, — наголосив Порошенко. — Він не просто розповсюджує шуми по всіх смугах частот, а чітко перехоплює позицію пілота, не дає працювати російським БПЛА, повністю дезорієнтує FPV-дрони та навіть перешкоджає роботі КАБів.

За словами Порошенка, ця розробка вже є не просто РЕБ, а, за класифікацією НАТО, «засобом кібернетичної атаки». Він зазначив, що перші комплекси вже працюють на Авдіївському напрямку, де бережуть життя артилеристів.

Восени 2023 року Порошенко повідомляв, що вклав 150 млн грн у розробку нової системи РЕБ. Проектом мала займатися одна із засекречених компаній оборонно-промислового комплексу України, котра з 2014 року виробляла системи РЕБ.

Зазвичай розробка такого комплексу займає від 3 до 8 років, але ми впоралися менш як за 5 місяців і вже працюємо над масштабуванням, бо маємо багато замовлень від військових, — зазначив він тепер.

Комплекс складається з:

РЕБу;

сучасної радіолокаційної станції;

антидронового пристрою;

захищеного зв’язку;

автономного живлення;

пікапа;

штабів управління.

За словами Порошенка, проект був створений без залучення державних коштів.

Перші комплекси передано екіпажам 18-го Центру протидії технічній розвідці, котрі ще мають пройти інтенсивний курс навчання, оскільки це складний технологічний комплекс.

На жаль, не все можемо показати на відео, бо окупанти полюють за зразком, який вже працює на фронті, — зазначив Порошенко.

Волонтер Юрій Бірюков на своїй Фейсбук-сторінці повідомив, що у п’яти місяцях, впродовж яких тривала розробка, було два місяці бойової роботи тестового комплексу, яка полягала в прикритті гармат однієї з артилерійських бригад. За його словами, за цей час не було жодного випадку враження гармат російськими дронами.