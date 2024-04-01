Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знешкодження російської ракети, скріншот відео

На Хмельниччині знешкодили майже пів тонни вибухівки з «Іскандера», який не здетонував (ВІДЕО)

1 кві 2024, 21:56
999

На Хмельниччині поліцейські вибухотехніки нещодавно знешкодили бойову частину ракети «Іскандер М», яка містить майже пів тонни вибухової речовини.


.

Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Ворожий снаряд у Шепетівському районі збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади, що становило значну небезпеку для місцевих мешканців, — вказано в повідомленні.

Поліцейські фахівці згодом знешкодили вибухівку прямо на місці падіння.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників, якими ворог атакує Хмельниччину.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів