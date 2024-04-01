ЗСУ за березень знищили понад 28 тис. окупантів, фото: Defense Express

https://racurs.ua/ua/n193942-vtraty-rashystiv-za-berezen-nazvaly-u-zsu-infografika.html

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Захисники України за березень 2024 року знищили 28,2 тис. російських окупантів.

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Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також ЗСУ за березень знищили 5 тис. 39 одиниць озброєння та військової техніки рашистів. Зокрема: