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ВСУ за март уничтожили более 28 тыс. окупантов, фото: Defense Express

Потери рашистов за март назвали в ВСУ (ИНФОГРАФИКА)

1 апр 2024, 21:31
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Захисники України за березень 2024 року знищили 28,2 тис. російських окупантів.


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Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Також ЗСУ за березень знищили 5 тис. 39 одиниць озброєння та військової техніки рашистів. Зокрема:

  • 376 танків;
  • 739 бойових броньованих машин;
  • 976 одиниць артилерійських систем;
  • 23 одиниць РСЗВ;
  • 53 установки ППО;
  • один корабель;
  • 1 тис. 546 одиниць автомобільної техніки;
  • 215 одиниць спецтехніки;
  • два літаки;
  • 963 БПЛА;
  • 145 ракет.

Источник: Ракурс


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