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Захисники України за березень 2024 року знищили 28,2 тис. російських окупантів.
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Про це сьогодні, 1 квітня, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Також ЗСУ за березень знищили 5 тис. 39 одиниць озброєння та військової техніки рашистів. Зокрема:
- 376 танків;
- 739 бойових броньованих машин;
- 976 одиниць артилерійських систем;
- 23 одиниць РСЗВ;
- 53 установки ППО;
- один корабель;
- 1 тис. 546 одиниць автомобільної техніки;
- 215 одиниць спецтехніки;
- два літаки;
- 963 БПЛА;
- 145 ракет.
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