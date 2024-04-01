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Обезвреживание российской ракеты, скриншот видео

На Хмельнитчине обезвредили почти полтонны взрывчатки из не взорвавшегося «Искандера» (ВИДЕО)

1 апр 2024, 21:56
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На Хмельниччині поліцейські вибухотехніки нещодавно знешкодили бойову частину ракети «Іскандер М», яка містить майже пів тонни вибухової речовини.


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Про це сьогодні, 1 квітня, повідомляє прес-служба поліції Хмельницької області.

Ворожий снаряд у Шепетівському районі збили сили ППО під час протистояння черговій атаці країни-агресора. Її небезпечна частина не здетонувала і впала неподалік одного із сіл Полонської тергромади, що становило значну небезпеку для місцевих мешканців, — вказано в повідомленні.

Поліцейські фахівці згодом знешкодили вибухівку прямо на місці падіння.

Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення фахівці вибухотехнічної служби ГУНП в Хмельницькій області здійснили вже понад 250 виїздів з метою знешкодження залишків ракет та безпілотників, якими ворог атакує Хмельниччину.

Источник: Ракурс


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