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Ракурс
Росіяни в ніч на 31 березня атакували енергетичні об’єкти України

Рашисти в ніч на 31 березня атакували високовольтні підстанції — Укренерго

31 бер 2024, 10:26
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, знову атакували енергетичні об'єкти. Ціллю ворога були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».


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Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м. Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго, — вказано в повідомленні.

Крім того, продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. «Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення», — зазначають в «Укренерго» й закликають споживати електроенергію ощадливо.

Джерело: Ракурс


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