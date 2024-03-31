Росіяни в ніч на 31 березня атакували енергетичні об’єкти України

https://racurs.ua/ua/n193887-rashysty-v-nich-na-31-bereznya-atakuvaly-vysokovoltni-pidstanciyi-ukrenergo.html

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, знову атакували енергетичні об'єкти. Ціллю ворога були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

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Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м. Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго, — вказано в повідомленні.

Крім того, продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. «Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення», — зазначають в «Укренерго» й закликають споживати електроенергію ощадливо.