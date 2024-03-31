Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне в ночь на 31 марта атаковали энергетические объекты Украины

Рашисты в ночь на 31 марта атаковали высоковольтные подстанции — Укрэнерго

31 мар 2024, 10:26
999

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, знову атакували енергетичні об'єкти. Ціллю ворога були високовольтні підстанції «Укренерго» в південному регіоні. Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».


.

Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в м. Одеса та прилеглих районах. При зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись. Більше інформації на сторінках місцевого обленерго, — вказано в повідомленні.

Крім того, продовжують діяти обмеження споживання на Харківщині та в Кривому Розі. «Вночі графіки відключень не застосовувались. Але через зростання споживання, а відповідно й навантаження на енергосистему, вдень, а особливо у години вечірнього максимуму, можливі відключення», — зазначають в «Укренерго» й закликають споживати електроенергію ощадливо.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров