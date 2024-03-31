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Рашисты ночью совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины

«Шахеды» ночью атаковали энергоинфраструктуру Одесщины — Силы обороны

31 мар 2024, 09:14
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, спрямували декілька хвиль ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах, а також застосували ракети.


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Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин:

  • на Одещині вдалося збити всі вісім дронів-камікадзе вдалося збити. Однак падіння уламків збитого дрона спричинило пожежу на одному з енергооб'єктів області, внаслідок чого відбулось знеструмлення кількох населених пунктів. Пожежу ліквідовано. Люди не ушкоджені. Ведуться відновлювальні роботи;
  • по Херсонщині під час дронової атаки росіяни також застосували балістику і керовану авіаційну ракету. Поцілили по законсервованому агропідприємству, люди не постраждали.

Источник: Ракурс


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