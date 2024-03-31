Рашисты ночью совершили очередную воздушную атаку по Украине, фото: Силы обороны юга Украины

https://racurs.ua/n193885-shahedy-nochu-atakovali-energoinfrastrukturu-odesschiny-sily-oborony.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 31 березня, спрямували декілька хвиль ударних БПЛА типу «Shahed-131/136» по південних регіонах, а також застосували ракети.

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Під прицілом ворога знов була енергетична інфраструктура Одещини та агропромислові потужності Херсонщини. Про це повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Напружена бойова робота Сил протиповітряної оборони тривала близько двох годин: