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ВСУ уничтожили дрон-разведчик «Орлан». Фото:

Уничтожение российского дрона-разведчика «Орлан» показали на видео

2 апр 2024, 09:50
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Російський розвідувальний дрон «Орлан» українські військові знищили одним пострілом.


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Ворожий БПЛА захисникам вдалось збити на Східному напрямку. Відмінно спрацювали бійці одного з підрозділів Сухопутних військ. Для знищення ворожого дрона вони використали зенітно-ракетний комплекс «Стріла-10». Про це командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк 2 квітня повідомив у Telegram.

Як відомо, «Орлан-10» — це безпілотний авіаційний комплекс, призначений для ведення спостереження за об'єктами у важкодоступній місцевості. Дрон розроблений у Санкт-Петербурзі.

Цей БПЛА вважається найпоширенішим і найефективнішим дроном в російській армії, бо він може коригувати вогонь артилерії в реальному часі. Також він підсвічує лазерами об'єкти для керованих снарядів. Саме тому ці дрони є важливими цілями для української армії.

Нагадаємо, у лютому президент України Володимир Зеленський доручив військовим «засліпити» російські розвідувальні дрони «Орлан» та ZALA, які ворог використовує для ударів артилерії та дронів-камікадзе.

Источник: Ракурс


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