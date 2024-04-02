ГУР оценили запас ракет в российской федерации. Фото:

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Країна-агресор російська федерація навесні цього року планує провести ще дві-три масовані ракетні атаки по Україні.

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Ворогу потрібна певна пауза між обстрілами, оскільки запаси їхніх ракет виснажуються. Однак росіяни намагаються тримати їх на рівні 900 одиниць. Зараз в армії залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного і стратегічного рівня з дальністю понад 350 км. Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький, повідомляє «РБК-Україна».

Ми спостерігаємо тенденцію, що вони, як правило, намагаються тримати свої запаси на рівні не менше 900 ракет. Росіяни вже наближаються до цього ліміту, — зазначив він.

За словами представника української воєнної розвідки, у цьому місяці росіяни хочуть виробили близько 40 ракет Х-101 у квітні. Також у ворога зараз є 260 крилатих ракет «‎Калібр» та 440 протикорабельних ракет «‎Онікс».

Тому окупанти у квітні та травні, ймовірно, проведуть дві-три масовані атаки, а згодом візьмуть паузу в накопиченні ракет та дронів. Однак, як вважають у ГУР, окремі локальні обстріли відбуватимуться регулярно.

Нагадаємо, армія рф має на озброєнні дуже багато потужних 1500-кілограмових бомб, якими б'є по Україні. У Повітряних силах ЗСУ вважають, що таким чином ворог намагається виснажити українську систему ППО.

Джерело: «РБК-Україна»