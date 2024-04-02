рф пытается обманом скрыть самолеты от ударов ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n193960-rossiya-opozorilas-skryvaya-samolety-ot-udarov-vsu-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Країна-агресор росія методами приманки та обману намагається приховати свої літаки.

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До таких дій ворог почав вдаватися після того, як Україна провела низку успішних атаки на російські летовища, як на окупованих територіях, так і на території рф. Зокрема, на аеродромі «Кіровське» в окупованому Криму на бетоні з’явилися малюнки силуетів російських винищувачів. Про це Міністерство оборони Великої Британії 2 квітня повідомило у соціальній мережі Х.

Зазначається, що подібні картини також спостерігалися щонайменше ще на 12 російських авіабазах. Все це доводить, що в Москві дуже стурбовані майбутніми українськими ударами та здатністю їм протистояти.

Однак, як вказує британська розвідка, російські гелікоптери, як і раніше, регулярно приземляються на намальовані помилкові силуети винищувачів. Таким чином спроба обману повністю зривається.

Нагадаємо, у ніч на 20 березня безпілотники ГУР атакували місто Енгельс у Саратовській області рф, розташований аеродром з стратегічними бомбардувальниками. Супутникові знімки за 19 березня свідчили, що в Енгельсі було 11 літаків, зокрема дев’ять бомбардувальників — шість Ту-95 та три Ту-160.