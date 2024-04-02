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Тепловые FPV-дроны отправили россиян на "концерт к Кобзону"
Тепловые FPV-дроны отправили россиян на «концерт к Кобзону» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n193963-teplovye-fpv-drony-otpravili-rossiyan-na-koncert-k-kobzonu-video.htmlРакурс
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами.
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Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по російських нацистах.
Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили «after party» вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги! — підписали відео спецслужбісти.