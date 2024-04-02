Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Тепловые FPV-дроны отправили россиян на "концерт к Кобзону"

Тепловые FPV-дроны отправили россиян на «концерт к Кобзону» (ВИДЕО)

2 апр 2024, 16:42
999

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами.


.

Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по російських нацистах.

Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили «after party» вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги! — підписали відео спецслужбісти.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров