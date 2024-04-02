Теплові FPV-дрони відправили росіян на "концерт до Кобзона"

Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами.

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Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по російських нацистах.

Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили «after party» вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги! — підписали відео спецслужбісти.