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Ракурс
Теплові FPV-дрони відправили росіян на "концерт до Кобзона"

Теплові FPV-дрони відправили росіян на «концерт до Кобзона» (ВІДЕО)

2 кві 2024, 16:42
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Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами.


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Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по російських нацистах.

Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили «after party» вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги! — підписали відео спецслужбісти.

Джерело: Ракурс


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