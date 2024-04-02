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Теплові FPV-дрони відправили росіян на "концерт до Кобзона"
Теплові FPV-дрони відправили росіян на «концерт до Кобзона» (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n193963-teplovi-fpv-drony-vidpravyly-rosiyan-na-koncert-do-kobzona-video.htmlРакурс
Спецпризначенці ЦСО «А» СБУ «розібрали» ворожу піхоту тепловими FPV-дронами.
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Служба безпеки опублікувала нове відео з підбіркою ударів дронами-камікадзе по російських нацистах.
Наші воїни забезпечили окупантам по-справжньому вибуховий настрій — всі вони продовжили «after party» вже на концерті у Кобзона, працюємо далі до повної перемоги! — підписали відео спецслужбісти.