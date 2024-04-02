Реестр ущерба, нанесенного агрессией россии, заработал в Гааге - заявление можно подать в "Дії"

https://racurs.ua/n193977-reestr-uscherba-nanesennogo-agressiey-rossii-zarabotal-v-gaage-zayavlenie-mojno-podat-v-diyi.html

Ракурс

У Гаазі запрацював реєстр збитків для українців.

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Він дозволяє подавати позови для відшкодування збитків, завданих війною. Перші 18 заявок вже надійшли до реєстру, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

На початковому етапі основна увага приділятиметься заявам щодо пошкодження або знищення житлового майна.

Прогнозується, що до цієї категорії українці надішлють від 300 тис. до 600 тис. заяв. Загалом вони очікують, що до реєстру надійде до 10 млн запитів.

Згодом зʼявиться можливість подавати заяви про вимушене переміщення, шкоду життю, здоровʼю, тортури та сексуальне насильство. Потім скарги зможе подавати бізнес і держава.

В Реєстрі кажуть, що заяви до RD4U потерпілі можуть подавати через українську цифрову систему «Дія» — мобільний додаток та веб-портал.

Невдовзі RD4U планує відкрити додаткові категорії, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов’язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України. Потім будуть впроваджені й інші категорії, — йдеться у повідомленні RD4U.

Наступним етапом буде створення компенсаційної комісії, яка зможе запрацювати у 2025 році.

2 квітня у Гаазі стартувала конференція «Відновлення справедливості для України», на якій присутні представники 57 країн. МЗС України повідомляє, що її організували за сприяння Нідерландів та Єврокомісії. Головна мета — «забезпечити компенсації жертвам» російського вторгнення в Україну.

Кореспондентка «Бабеля» з Гааги повідомила, що дискусія щодо створення Спеціального трибуналу досі триває. Міністр закордонних справ України Кулеба заявив, що це єдине питання, в якому «немає якогось практичного прогресу».