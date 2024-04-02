Демократы в Конгрессе оказались в растяжке на фоне заявлений спикера Джонсона о помощи Украине

https://racurs.ua/n193978-demokraty-v-kongresse-okazalis-v-rastyajke-na-fone-zayavleniy-spikera-djonsona-o-pomoschi-ukraine.html

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Демократи у Конгресі США опинились перед важким вибором на тлі нещодавніх заяв спікера-республіканця Палати представників Майка Джонсона щодо законопроєкту про допомогу Україні.

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Про це пишуть кілька американських видань, повідомляє «Голос Америки».

Демократи змушені або піти на поступки, погодитись із запропонованими ним змінами, або відмовитись від правок, що знову ставить під загрозу схвалення фінансування України.

Американська преса вказує, що сам спікер Джонсон зацікавлений у тому, щоб йти на компроміс.

По-перше, для підтримки законопроєкту йому ймовірно буде потрібна підтримка двох третин Палати представників, в тому числі і опонентів демократів.

По-друге, над ним нависла загроза звільнення і щоб вберегти себе йому теж може знадобитись підтримка демократів, про що писав нещодавно Голос Америки.

Видання Axios з посиланням на свої джерела в Конгресі пише, що ймовірно допомога Україні буде проголосована окремим законом. Мовляв, фінансування Ізраїлю і Тайваню — інших союзників США викликає менше суперечностей серед республіканців.

Допомога США Україні може мати деякі «нововведення». Про це раніше повідомив спікер Палати представників Джонсон. Він пояснив, що мається на увазі, наприклад, варіант надання Україні допомоги у кредит, про що йшлося і раніше.