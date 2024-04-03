Кулеба призвал как можно быстрее предоставить Украине все Patriot мира. Фото:

https://racurs.ua/n193999-ukraine-nujno-srochno-peredat-vse-suschestvuuschie-v-mire-sistemy-patriot-kuleba.html

Ракурс

Посилити українську ППО сучасними засобами закликали в МЗС.

.

Країни-члени НАТО повинні передати Україні усі наявні в світі зенітно-ракетні комплекси Patriot. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 3 квітня заявив зустрічі з главою МЗС Польщі Радославом Сікорським. Про це йдеться на сайті українського дипломатичного відомства.

Україна наразі є єдиною державою в світі, яка майже щодня захищається від атак балістичних ракет. Це означає, що всі наявні в світі батареї Patriot, які можуть бути надані Україні, повинні бути доставлені в Україну якнайшвидше. Більш важливого місця для них немає, — заявив він.

Кулеба та Сікорський під час зустрічі обговорили можливості Польщі у тому, щоб допомогти Україні захиститися від російських ракет. Також обговорили випадок порушення польського повітряного простору російськими ракетами.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico заявив, що системи ППО Patriot наразі є єдиною річчю, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захиститися від регулярних російських ракетних атак.