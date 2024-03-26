Кулеба до Заходу - Дайте нам кляті Patriot

https://racurs.ua/ua/n193727-kuleba-do-zahodu-dayte-nam-klyati-patriot.html

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Politico заявив, що системи ППО Patriot наразі є єдиною річчю, якої відчайдушно потребує Україна, щоб захиститися від безперервних ракетних атак нацистів з росії.

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Дайте нам кляті Patriot, — заявив він це в розмов з Politico після обстрілу України балістичними ракетами.

Міністр також зауважив, що українські війська втрачають позиції через те, що росія почала масово використовувати КАБи. Єдиний спосіб запобігти цьому — збивати літаки, що несуть ракети.

Ми б змогли захистити не лише життя наших людей, а й нашу економіку, — сказав міністр на тлі посилення російських обстрілів України.

Також Кулеба стурбований тим, що дії союзників не завжди відповідають їхній риториці. Війна затягується, а союзники тимчасом «повертаються до звичного способу ведення політики». Йому здається, що вони хочуть, аби «Україна воювала зі звʼязаними за спиною руками».

Кулеба не підтвердив, що США закликали Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Але відповів ствердно на запитання, чи є відчуття, що західні союзники подекуди хочуть, аби Україна воювала зі зв’язаними руками.

Також Кулеба описує замкнуте коло: західна зброя затримується або її недостатньо — союзники кажуть, що Україна відступає і не може перемогти — потім вони ж сумніваються у наданні нової зброї.

Але, хлопці, вся ця картина реальності, яку ви собі малюєте, є наслідком одного простого факту — що українські солдати не мають достатньої кількості зброї, тому що ви її не надали, — каже голова МЗС

Крім того, міністр «втомився відповідати про далекобійні ракети Taurus від Німеччини».

Щоразу, коли я відповідаю, то отримую роздратований відгук із Берліна. Залиште це їм. Вони поставили себе в цю ситуацію. Нехай знаходять вихід, — розповів Кулеба.

Кулеба також сказав, що привітає рішення про передання 60 мільярдів доларів допомоги від США, яке республіканці у Конгресі блокують уже кілька місяців.