Семь фигурантов получили подозрения. Фото: НАБУ

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Фігуранти справи про розкрадання 94,7 млн грн на «Укрзалізниці» отримали підозри.

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Про підозру повідомили семи особам. Серед них: лідер угруповання — екс-радник Офісу президента Артем Шило, двоє учасників групи, колишній заступник філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», заступник директора з економічної та інформаційної безпеки «УЗ». Також фігурують у справі особа, яка діяла від імені власника компанії-постачальника та підлеглий лідера організованої групи. Про це 3 квітня повідомила прес-служба НАБУ.

Крім того, лідеру групи повідомили також про підозру у заволодінні 117 млн грн при закупівлі кабелів для «Укрзалізниця», яке Антикорупційне бюро і САП викрили у березні 2024 року.

Зазначається, що суд арештував й 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

Нагадаємо, 2 квітня було викрито організовану групу, яка заволоділа 94,7 млн грн на закупівлях трансформаторів для «Укрзалізниці» за завищеними цінами. Через зареєстровану в Болгарії контрольовану фірму-прокладку зловмисники закупили трансформатори у виробника в Узбекистані. Згодом це устаткування перепродали «Укрзалізниці» за суму, яка була штучно збільшена вдвічі.