Массированная атака дронами по Харькову, погибли спасатели

https://racurs.ua/n194012-massirovannaya-ataka-dronami-po-harkovu-pogibli-spasateli-foto-video.html

Ракурс

У ніч на 4 квітня російські нацисти масовано атакували Харків «шахедами».

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У Нацполіції повідомили про чотирьох загиблих, серед яких троє рятувальників та 11 поранених. Серед поранених — рятувальник, поліцейський та медична сестра.

Пошкоджені три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобіля швидкої допомоги, будівля лікарні.

Також о 2.00 російські безпілотники вдарили по містам Лозова та Зміїв. Без постраждалих.

Одне з влучань безпілотника у Харкові — у 14-поверхівку у Новобаварському районі, зруйновані квартири щонайменше на трьох поверхах та зовнішня стіна будинку, повідомляє кореспондент «Суспільного».

За його даними, на 10 поверсі загинула жінка. Рятувальники понад годину не могли почати роботи, бо постійно надходила інформація про небезпеку нових ударів, вони перебували в укритті.