Верховный суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

https://racurs.ua/n194016-verhovnyy-sud-vpervye-priznal-zakonnym-perehod-iz-upc-mp-v-pcu.html

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Верховний суд вперше ухвалив рішення, яким визнав законним перехід релігійної громади з «УПЦ МП» до ПЦУ.

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У пресслужбі ВСУ повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, але цей крок було оскаржено до суду.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Справа пішла до Великої палати ВС.

3 квітня Верховний суд ухвалив остаточне рішення про законність такого переходу.

Загалом, важливість цього рішення для процесу переходу релігійних громад України з «УПЦ МП» до ПЦУ, який триває з 2019 року, важко переоцінити. Адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних спорів та надасть впевненості у законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються ухвалювати рішення про вихід з «УПЦ МП, — зазначили адвокати, які представляли позицію ПЦУ.

Захисники також звертають увагу, що в цьому рішенні надано відповіді на фундаментальні питання у такого роду правовідносинах: