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Ракурс
Верховный суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный суд впервые признал законным переход из УПЦ МП в ПЦУ

4 апр 2024, 10:16
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Верховний суд вперше ухвалив рішення, яким визнав законним перехід релігійної громади з «УПЦ МП» до ПЦУ.


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У пресслужбі ВСУ повідомили, що частина мешканців села Калинівка Житомирського району Житомирської області вирішила добровільно змінити канонічну приналежність, але цей крок було оскаржено до суду.

Суди першої та апеляційної інстанцій у задоволенні позову відмовили. Справа пішла до Великої палати ВС.

3 квітня Верховний суд ухвалив остаточне рішення про законність такого переходу.

Загалом, важливість цього рішення для процесу переходу релігійних громад України з «УПЦ МП» до ПЦУ, який триває з 2019 року, важко переоцінити. Адже воно стане прецедентним для всіх інших подібних спорів та надасть впевненості у законності такого переходу релігійним громадам, які ще вагаються ухвалювати рішення про вихід з «УПЦ МП, — зазначили адвокати, які представляли позицію ПЦУ.

Захисники також звертають увагу, що в цьому рішенні надано відповіді на фундаментальні питання у такого роду правовідносинах:

  • чи порушуються права колишнього настоятеля рішенням про перехід;
  • яким чином визначається членство в релігійній громаді;
  • у який спосіб визначається кворум під час загальних зборів членів релігійної громади.

Источник: Ракурс


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